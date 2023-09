Diede de Groot wint finale US Open met speels gemak: rolstoeltennisster grijpt voor derde jaar op rij álle grand slams

Volleybal­lers naar laatste acht op EK na thriller tegen Duitsland en treffen titelverde­di­ger Italië

De Nederlandse volleyballers hebben zich ten koste van Duitsland verzekerd van de kwartfinales op het EK. Oranje was in de Italiaanse stad Bari in vijf sets te sterk: 25-20, 25-23, 22-25, 18-25, 15-12.