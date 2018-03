Diego Costa gumt Conte uit

Opgepakte profvoetballer Ismail H. wil AS Roma 'tekst en uitleg' geven

17:59 Ismail H., de voor vijf overvallen opgepakte Nederlandse profvoetballer, ontkent dat hij iets met de berovingen te maken heeft. Dat zegt zijn Belgische advocaat Xavier Potvin. Waarom de contractspeler van AS Roma dan in beeld is gekomen, wil de advocaat niet zeggen. ,,Maar daar is een verklaring voor.''