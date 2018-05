Diego Simeone: abonnement op Europese finales

Door Daniël Dwarswaard

Kiki Musampa (40) was als speler van Atletico Madrid begin deze eeuw ploeggenoot van Diego Simeone die vanavond zijn succesreeks bij de club weer van wat extra glans kan voorzien. De Argentijn won na zijn aanstelling in 2011 de Europa League al eens, bereikte twee keer (tegen rivaal Real Madrid) de Champions-finale én won in 2014 de Spaanse titel.

Volledig scherm Kiki Musampa als speler van Atletico Madrid. Musampa: ,,Hij heeft van Atletico echt weer een vechtmachine gemaakt. Zelfs toen hij zelf speler was, kon hij ploeggenoten al raken. Ik heb het zelf ondervonden. Ik was natuurlijk een speler uit de Ajax-school, lekker in balbezit denken. Door hem ben ik, terwijl ik geen jonkie meer was, anders gaan voetballen. Hij stak ons echt aan met zijn onverzettelijkheid. Oók als hij niet meedeed hè. Dan deed hij vaak alsnog de peptalk voor de wedstrijd. Daar hadden de spelers ook behoefte aan.’’

Steeds weer krijgt Simeone het voor elkaar om succesvol elftal te smeden. Steeds met andere spelers ook. Al is aanvoerder Gabi wél een constante factor. Ook Gabi kent Musampa uit zijn tijd in Spanje. ,,Ook een mooi voorbeeld’’, zegt oud-Ajacied Musampa. ,,Gabi was als jonge speler lief en zachtaardig. Een soort ideale schoonzoon. Maar ook van hem heeft Simeone een strijder gemaakt.’’