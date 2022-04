‘Diep medelijden met Ten Hag: een ‘dogsjob’ bij het SC Rijssen van Engeland’

Het werd afgelopen week de zwaarste job van de wereld genoemd. Als je dat hoort, denk je al snel aan een mijnwerker in China, een stadionbouwer in Qatar, een zandkorrelteller in de Sahara, of aan een bepakte muilezel in het Himalayagebergte. Zendingswerk verrichten als christen in het door de taliban geterroriseerde Afghanistan lijkt me ook geen vrolijke 9-tot-5-activiteit.