Dik dossier vertraagt salbutamol-zaak Froome

Een wetenschappelijk rapport van 1500 pagina's dik houdt een snel oordeel in de slepende dopingaffaire rond wielrenner Chris Froome tegen. Dat zegt voorzitter David Lappartient van de wielrenunie UCI in de Franse krant Le Parisien. Hij herhaalde nogmaals dat een beslissing waarschijnlijk niet valt voor de start van de Tour de France op 7 juli.

,,Het is altijd mijn wens geweest voor de Giro de uitspraak te kennen", aldus de UCI-baas. ,,Nu hoop ik dat het dossier voor de Tour afgehandeld wordt. Maar goed, we moeten realistisch zijn: ik geloof dat dat niet het geval zal zijn.''

Froome moet verklaren waarom in de Ronde van Spanje van vorig jaar een veel te hoge waarde van het anti-astmamiddel salbutamol in zijn lichaam werd aangetroffen. De Brit won die Vuelta, en vorige maand de Ronde van Italië. Hij aast volgende maand op zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Het uitblijven van een oordeel zorgt al langere tijd voor onrust in het peloton. Zolang er geen oordeel is geveld, mag de Brit van Team Sky gewoon blijven fietsen. Dat het zo lang duurt, is geen laksheid van de UCI, benadrukt Lappartient in de krant. ,,Maar als je geconfronteerd wordt met een wetenschappelijk rapport van 1500 pagina's, dan moet je dat analyseren. We moeten de procedure respecteren, zowel de rechten van Chris Froome als die van ons."

Froome houdt vol dat hij niets verkeerds heeft gedaan. ,,Er is niemand die meer hoopt op een snelle oplossing dan ik. Ik vraag niemand het voordeel van de twijfel. Het enige wat ik wil, is een eerlijk proces'', zei hij al in februari.