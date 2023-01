Dik pak sneeuw zet streep door schaatsmarathon Weissensee: ‘Dit is vreselijk’

In februari 2020 is voor het laatst een wedstrijd gereden op het Oostenrijkse bergmeer. De meeste schaatsers uit de topdivisies bij de mannen en de vrouwen en de beloften zijn al enkele dagen bij de Weissensee en stonden te popelen om daar weer te racen.

De dikte van de ijsvloer bedraagt momenteel 15 tot 21 centimeter en dat is minder dan gebruikelijk. ,,Het betekent dat onze ijsmeester Norbert Jank niet met zware apparatuur het ijs op kan. Maar dat is wel nodig om de baan sneeuwvrij te maken met de breedte die nodig is voor een peloton. Daarom hadden we op dit moment geen andere keuze dan de wedstrijd te schrappen, iets wat we een dag eerder ook al met de grote toertocht hebben moeten doen. Dat is vreselijk, als je die boodschap moet brengen aan die mensen.”