Dikke vrienden voor even rivalen in strijd om Spelen: ‘Een unieke situatie’

WHO: Olympische Spelen niet in gevaar door coronavi­rus

13:31 Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet geen reden de Olympische Spelen van Tokio af te gelasten of te verplaatsen vanwege het coronavirus. Die boodschap heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gekregen, meldde John Coates, hoofd van IOC's coördinatiecommissie, vrijdag in Tokio.