Dimitrov begint ATP Finals met overwinning op Thiem

In de eerste set had Dimitrov aan één break genoeg om het verschil te maken. Vooral de slechte eerste service brak Thiem op. In de tweede set werd de Oostenrijker sterker en waren de twee spelers aan elkaar gewaagd. Pas op 5-6 kreeg Thiem breakkansen en die benutte hij meteen.



In een spannende derde set had Dimitrov opnieuw het betere van het spel. Op 2-2 kreeg hij al twee breakkansen, maar die poetste de Oostenrijker weg. Op 3-3 was het wel raak. Met een fraaie dropvolley legde hij de bal stil achter het net, onhaalbaar voor Thiem. In plaats van de wedstrijd op 5-4 uit te serveren gaf de Bulgaar die voorsprong echter uit handen. Thiem verspeelde daarna opnieuw zijn opslagbeurt onder meer door twee dubbele fouten. Die tweede kans op de zege liet Dimitrov zich niet meer ontglippen.



Dimitrov doet voor het eerst mee aan het prestigieuze eindejaarstoernooi in Groot-Brittannië. Hij staat momenteel zesde op de wereldranglijst, twee plaatsen lager dan Thiem.



De andere partij in de groep gaat later vandaag tussen de nummer één van de wereld Rafael Nadal en de Belg David Goffin.