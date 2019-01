Dimitrov meldt zich af voor ABN AMRO WTT

Dimitrov haalde vorig jaar de finale in Rotterdam en verloor daarin van Roger Federer met 6-2 6-2. De Bulgaar heeft 300 punten in Rotterdam te verdedigen, maar zal door zijn niet-deelname nog meer zakken op de wereldranglijst. In 2017 bezette hij nog de derde plaats op de ATP-ranglijst, na het ABN AMRO World Tennis Tournament keldert hij naar de dertigste plaats.



Klizan vervangt Dimitrov en won het tennistoernooi in Rotterdam in 2016. Klizan staat 38ste op de wereldranglijst. De Japanner Kei Nishikori, zevende van de wereld, is de als eerste geplaatste tennisser in Ahoy.