Dimitrov ontsnapt tegen McDonald

Dimitrov had 3 uur en 25 minuten nodig om zich van McDonald te ontdoen.



Het was de eerste ontmoeting tussen Dimitrov en McDonald, de nummer 186 van de wereld. Dimitrov won in november de ATP World Tour Finals en is in Melbourne een van de titelkandidaten. In de derde ronde stuit hij op de Rus Andrej Roeblev, die in vier sets won van de Cyprioot Marcos Baghdatis.



Dimitrov stond nog nooit in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar haalde de Bulgaar de halve eindstrijd bij de Australian Open. Daarin verloor hij van de Spanjaard Rafael Nadal.