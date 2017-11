Dimitrov verslaat Goffin in verrassende finale ATP Finals

In de groepsfase had Dimitrov Goffin al in twee sets (6-0, 6-2) van de baan gemept, maar in de finale ging het vanavond een stuk moeizamer. Dimitrov won de eerste set vrij overtuigend met 7-5. De tweede set ging met 4-6 naar David Goffin, die zich knap terug vocht in de finale. In de derde set vloeiden de krachten echter weg bij Goffin en daar profiteerde Dimitrov dankbaar van: 6-3. Dimitrov kreeg in de achtste game van de derde set liefst vier Championship points, maar liet deze allemaal liggen. In de negende game maakte Dimitrov het kunstje alsnog af.