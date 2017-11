Dinamo Kiev al zeker van overwintering

Hoffenheim geeft zege weg bij debuut Hoogma

21:22 ISTANBUL - Justin Hoogma heeft zijn debuut voor 1899 Hoffenheim net niet kunnen opluisteren met een overwinning in de Europa League. Lang zag het ernaar uit dat de Duitsers er in Istanbul tegen Basaksehir met de winst vandoor zouden gaan. Maar diep in blessuretijd maakte de thuisploeg, waar Eljero Elia kort voor tijd inviel, gelijk: 1-1.