Dinamo Tbilisi hard op weg naar de Kuip na zege bij Qabala

Levan Kutalia opende vijf minuten voor rust de score, waarna Arfang Daffe in de 87ste minuut ook nog voor de 0-2 zorgde voor de bezoekers uit Georgië. Volgende week donderdag speelt Dinamo Tbilisi nog de return voor eigen publiek.



Feyenoord speelt de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League thuis op donderdag 8 augustus. De return in Azerbeidzjan of Georgië is een week later.