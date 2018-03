Directeur Zeeman: Boom is geen Sagan of Van Avermaet

Dubbel gevoel bij judoka Snippe uit Enschede na zilveren medaille

20:19 ENSCHEDE - Judoka Jelle Snippe (19) pakte afgelopen weekeinde een zilveren medaille bij de junioren (tot 100 kilogram) op de eerste European Cup van dit seizoen in Coimbra (Portugal). De Enschedeër was zeer content over het spel dat hij liet zien. Toch was hij ook teleurgesteld.