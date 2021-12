Dirk van Duijvenbode gaat voor nieuwe zegereeks op WK: ‘Het had al een maand geleden mogen beginnen’

Jeffrey de Zwaan liep het WK mis, maar is toch in Londen: ‘Geen jaar om over naar huis te schrijven’

Ondanks dat hij zich niet voor het wereldkampioenschap plaatste, reisde de Leidschendamse darter Jeffrey de Zwaan (25) toch naar Londen af. Als supporter en maatje van Raymond van Barneveld voelt The Black Cobra zich helemaal thuis in de sfeervolle metropool. Al had hij maar wat graag zelf op het podium gestaan. ,,Het dartswalhalla, daar wil ik ieder jaar bij zijn.”

15 december