Dirk van Duijvenbode mist matchdart tegen Gerwyn Price en grijpt naast eerste EuroTour-titel

Tirade over ‘egoïsten’ de druppel voor Tottenham Hotspur: afscheid van Antonio Conte

Antonio Conte is ‘in goed overleg’ vertrokken bij Tottenham Hotspur, zo meldt de club via de eigen kanalen. De 53-jarige Italiaan stond al langere tijd onder druk en is met nog tien competitiewedstrijden te gaan door de clubleiding aan de kant geschoven.