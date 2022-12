Dirk van Duijvenbode ontsnapt ternauwernood aan matchdart tegenstander en is door naar derde ronde WK darts: ‘Die pijl zijn ze nu nog aan het zoeken'.

Met samenvatting Michael van Gerwen imponeert op WK: setgemid­del­de van 125.25 hoogtepunt bij eenvoudige zege

De grote titelfavoriet voor het WK darts is door naar de derde ronde. Michael van Gerwen had in de tweede ronde geen enkele moeite met Lewy Williams. De twintigjarige Welshman werd volledig van het bord geblazen door Mighty Mike, die in de tweede set een ongekend gemiddelde van 125.25 noteerde.

22 december