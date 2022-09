Dirk van Duijvenbode te sterk voor Gary Anderson in kolkende AFAS Live

Bankzitter De rel om de clubmascot­te: wie voor Helene Fischer betaalt, wil geen Marianne Weber zien

Normaal gesproken raakt een club in verwarring als de resultaten wat tegenvallen. Dan is de trainer een tactische onbenul, de spits een kansen missende prutser en heeft de centrale verdediger de snelheid van Daley Blind in slowmotion. Maar bij Heerenveen speelt dat allemaal niet. In Friesland maken ze al tijden ruzie met de mascotte.

