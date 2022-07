Dirk van Duijvenbode treft Danny Noppert in kwartfinale World Matchplay: ‘Belachelijk slecht dit’

Noppert, die in de vorige ronde met 10-6 te sterk was voor Brendan Dolan, maakte al vroeg in de partij het verschil. Nadat beide darters hun eigen leg met succes verdedigden, pakte Noppert vijf legs op rij. Daarmee profiteerde hij optimaal van de vele missers op cruciale momenten van Gurney.

Noppert kreeg het publiek uiteindelijk op de banken het indrukwekkende finishes, maar vooral nadat hij in de tiende leg 180 gooide en bij zijn laatste pijl alvast naar de fans keek. Zijn no look-worp vormde een bekroning van zijn overtuigende overwinning. De 31-jarige Fries gooide gemiddeld 102.36 en zorgde vijfmaal voor een 180. Noppert gooide meerdere keren boven de honderd uit, leidend tot moedeloze blikken van opponent Gurney.

Michael van Gerwen verzekerde zich gisteravond al van een plek bij de laatste acht in Engeland. De Vlijmenaar versloeg Joe Cullen op overtuigende wijze met 11-5.

José de Sousa verzekerde zich eveneens van een plek in de kwartfinale. De Portugees rekende uiteindelijk af met Rob Cross, die zich nog wel terug knokte in de partij. Met een 10-8 voorsprong in legs kreeg De Sousa echter vijf matchdarts om het af te maken. Met zijn allerlaatste pijl maakte hij een einde aan de wederopstanding van Cross.

Gerwyn Price maakte vervolgens zijn favorietenrol waar tegen Dave Chisnall. De nummer twee van de Orde of Merit boog een 4-6 achterstand om in een 11-8 overwinning.

In de laatste partij van de avond stond Van Duijvenbode tegenover Smith. De Westlander schoot uit de startblokken en nam een 4-0 voorsprong tegen de nummer drie van de wereld. Aubergenius kwam daarna eigenlijk geen moment in de problemen en zorgde zo voor een flinke stunt. In de kwartfinale staat hij tegenover Noppert.

Toch was Van Duijvenbode absoluut niet tevreden: ,,Helemaal niet nee, belachelijk slecht dit. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Ik word ineens zenuwachtig, ben het helemaal kwijt. Dit had een makkelijke overwinning moeten zijn. Niet omdat hij niet goed genoeg is, maar hij kwam helemaal niet opdagen. Ik laat hem helemaal terugkomen. Dan denk je wel: wat ben je nou aan het doen? Ik laat hem dichtbij komen en dan word je zenuwachtig. Dan is het hopen dat je goede scores gooit dus ik ben zeker niet tevreden, nee.”

Michael van Gerwen wist zich eerder al te plaatsen voor de kwartfinales. De Nederlander, die als vierde is geplaatst bij het toernooi in Blackpool, won in de tweede ronde met 11-5 van Joe Cullen. Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen Nathan Aspinall uit Engeland.