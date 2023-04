Dirk van Duijvenbode vreest voor zware blessure na val in Leeuwarden: ‘Heb alleen maar lopen kotsen’

met videoDirk van Duijvenbode vreest voor een zware blessure nadat hij zaterdagavond bij zijn walk-on op de Dutch Darts Championship in Leeuwarden onderuit ging op het podium. Hij verscheen zondag wel op voor de oche voor zijn achtste finale tegen Stephen Bunting (6-4 verlies), maar dat was vooral om het Nederlandse publiek niet teleur te stellen. ,,Ik heb gisteren alleen maar lopen kotsen van de pijn.”

,,Veel pijn, heel veel pijn”, zo antwoordt Van Duijvenbode hoe het met hem gaat als hij zondag zijn achtste finale heeft verloren van Bunting. Of hij twijfelde om te spelen? ,,Nee, nooit. In een ander land had ik waarschijnlijk niet gegooid, want ik had echt veel pijn, maar in Leeuwarden... in Nederland... Dat is één keer per jaar, dan ga ik nooit opgeven.”

Het ging zaterdagavond mis bij de walk-on van Van Duijvenbode. Op de hardstyleklanken van Radical Redemption (Just Like You) heeft hij inmiddels een ongekend populaire walk-onsong, maar in zijn enthousiasme ging hij vol door zijn knie heen. Hij won nog wel van de Ier Dylan Slevin, maar het voelde meteen niet goed bij Aubergenius: ,,In het verleden heb ik mijn voorste kruisband afgescheurd en een scheurtje in m’n meniscus gehad. Ik wist precies wat ik voelde en wat er gebeurde. Mijn vriendin heeft meteen mijn brace gebracht, maar hier baal ik heel erg van”, aldus Van Duijvenbode, die zondag dus mét brace gooide.

MRI-scan laten maken

Van Duijvenbode denkt eraan een MRI-scan te laten maken die de ernst van de blessure moet uitwijzen: ,,Ik hoop niet dat het nu mijn achterste kruisband is. Maar de vorige keer kon ik helemaal niet lopen, nu kan ik er nog een béétje op leunen. Maar ik ben bang voor m’n meniscus of m’n achterste kruisband”, aldus Van Duijvenbode, die logischerwijs veel hinder van zijn blessure had in zijn partij tegen Bunting.

,,Ja, dit hinderde me volledig, want het is m’n standbeen. Ik zweet me ook de klote omdat het zo veel energie kost. Ik heb gisteren alleen maar lopen kotsen van de pijn en voel me nu ook niet erg lekker. Je hebt gewoon heel de dag door pijn, dat is zó klote.”

,,Eigen schuld”, besluit een zeer teleurgestelde Van Duijvenbode. ,,Het gebeurde uit enthousiasme, maar door alle drukte heb ik ook al een tijdje niet gefitnesst. Normaal gesproken hield ik mijn been sterk door twee keer per week mijn benen te trainen, maar dat heb ik nu al een half jaar niet kunnen doen. We gaan het zien, meer kan ik er nu niet over zeggen.”

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode betrad vandaag het podium met brace om zijn rechterknie. © PDC Europe / Jonas Hunold

