Discutabele tijdstraf Vettel geeft Hamilton de winst, Verstappen vijfde in Canada

Want natuurlijk was het daarna gedaan met de spanning, die heel de middag boven de 50ste Grote Prijs van Canada hing, met Vettel voorop en Hamilton in zijn kielzog. Voor het eerst sinds de GP van Mexico van vorig jaar - gewonnen door Max Verstappen - leek een Mercedes eens niet met de zege aan de haal te gaan. Een eerste Ferrari-zege sinds de overwinning van Kimi Räikkönen in Amerika, vorig jaar herfst, leek in de maak. Tot dus die straf uitgesproken werd. Geen onlogische, Verstappen kreeg een soortgelijke sanctie in Japan vorig jaar, vanwege hinderen. Maar voor de lezing van Vettel was ook begrip. Ja, hij stuurde agressief terug, maar het was niet meer dan een correctie.



En dus zag Vettel wel als eerste de geblokte vlag, maar kreeg Hamilton meteen de zege achter zijn naam. Met boe-geroep van het Canadese publiek als gevolg ,,Niet de manier waarop ik had willen winnen, maar het is nu eenmaal gebeurd”, aldus Hamilton, die wel begrip had voor Vettel, maar de lezing van de stewards ook wel weer passend vond.