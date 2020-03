Dit belooft zó veel voor Tokio dat je er bang van wordt

Het was dat er een paar duizend man op de tribune zat. Dat er een batterij camera’s op ze gericht was. En dat er een regenboogtruitje op het spel stond. Anders had de finale van de individuele sprint ook zomaar een doordeweekse training kunnen zijn.



Harrie en Jeffrey, ze zien elkaar vaker dan hun eigen spiegelbeeld. Ze trainen samen, ze reizen samen, ze rijden dezelfde onderdelen en ze komen elkaar in elk toernooi tegen. In de finale. Of het nu op het WK, het EK of een wereldbeker is: Lavreysen en Hoogland maken er een Nederlands onderonsje van. Op het WK in Berlijn wist de concurrentie al hoe laat het was na de kwalificatie, waarin ze 1 en 2 werden, met tijden waar je alleen naar kunt staren met open mond.