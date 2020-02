Dit is de helm van Verstappen voor het nieuwe Formule 1-seizoen

,,Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van de helm van vorig jaar", zo stelt Verstappen in de video. Zo is er een prominente plek voor zijn sponsor CarNext.com. ,,Op de bovenkant stond een leeuw die rood met goud was. Dit keer is de leeuw goud met rood. De achterkant is nagenoeg hetzelfde gebleven, die vond ik vorig jaar al mooi. Ik denk dat het een frisse helm is. Jullie krijgen hem vaker te zien tijdens het rijden", zo presenteert de Nederlander zijn nieuwe helm.