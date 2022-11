Dit is de loting voor het WK darts: Michael van Gerwen start mogelijk met Nederlands onderonsje

Belgische media na domper tegen Marokko: ‘Definitief einde geweldige generatie lijkt nabij’

De zege van Marokko op België (0-2) maakte veel los. Niet alleen in het land zelf, waar mensen feestvierden op straat. Ook in Brussel, waar rellen uitbraken. Wat vinden de Marokkaanse media en de hoofdrolspelers zelf van de overwinning? En hoe kijken ze in België naar het verlies? Een overzicht.

27 november