Dit is de man die Mathieu van der Poel een olympisch ticket bezorgde: 'Hij heeft me persoonlijk bedankt in het hotel’

Titelverde­di­ger Carlos Alcaraz overtui­gend naar kwartfina­les US Open, Jean-Ju­lien Rojer sneuvelt

Carlos Alcaraz is doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De 20-jarige titelverdediger uit Spanje was in New York met 6-3 6-3 6-4 te sterk voor de Italiaan Matteo Arnaldi.