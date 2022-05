Dit is de top 10: Messi dankzij monstersalaris bij Paris Saint-Germain weer best betaalde sporter ter wereld

Heracles-trai­ner Wormuth na nederlaag tegen RKC: ‘We leven nog’

Heracles-trainer Frank Wormuth had woensdagavond ondanks de 2-0 nederlaag in Waalwijk tegen RKC geen reden bij de pakken neer te gaan zitten. „Nu mogen we teleurgesteld zijn, maar morgen niet meer. We leven nog, hebben handhaving nog steeds in eigen hand.”

11 mei