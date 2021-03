Dit is de top 3 van VDP-zeges van papa Adrie van der Poel

Samenvatting Treffer De Jong mag niet baten voor Sevilla: derde nederlaag in een week tijd

6 maart Sevilla heeft in Spanje de derde nederlaag in een week geïncasseerd. De ploeg van trainer Julen Lopetegui ging bij het laaggeklasseerde Elche CF met 2-1 onderuit. Alle doelpunten vielen in de slotfase. De treffers van Elche CF kwamen op naam van Raúl Guti en Guido Carrillo. In de slotminuut van de reguliere speeltijd kopte Luuk de Jong nog raak namens de bezoekers, maar de gelijkmaker bleef uit in de extra tijd.