Dit is handbal! De sport waarin we nu wereldkampioen zijn

Wie speelt dat eigenlijk, handbal?

Handbalsters, dat zijn zeker geen hockeysters. Waar die sport overloopt van studentikoze types, is handbal toch meer een volkse sport. Met boegbeelden als Tess Wester en Estavana Polman heb je meteen een goed beeld van wie het spelletje speelt. Recht voor hun raap, hart op de tong en voor de duvel niet bang.



In Nederland hebben de handbalverenigingen rond de 50.000 leden. Oranjevoetbalster Merel van Dongen grapte na de gewonnen finale op twitter: ‘Ja en dan gaan nu zeker alle meiden op handbal. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.’ Monique Tijsterman, interim technisch directeur bij de handbalbond, kan lachen om die opmerking. ,,Het ledenaantal lijkt dit jaar 52.000 te worden en dat zal nog wel verder groeien door dit toernooi. Niet alleen bij de meisjes, ook bij de jongens zien we een stijging.”



Onze topspeelsters spelen niet in de Nederlandse competitie. Zij zijn verhuisd naar landen waar het spelletje veel groter is. Zo spelen onder anderen Wester en Polman hun clubwedstrijden in Denemarken. Lois Abbingh, de maakster van de winnende goal in de WK-finale, speelt haar wedstrijden in Rusland. Maar de meeste speelsters spelen net over de grens in Duitsland.