Dit is het speelschema voor FC Twente en Heracles in 2021/2022

Ethiopi­sche topatleten via Hengelo naar Olympische Spelen in Tokio

8 juni HENGELO - Het ene atletiekgala in het FBK Stadion, de FBK Games, is nog maar net achter de rug of het volgende topsportevenement in hetzelfde stadion staat al weer op het programma. Deze dinsdagavond strijden Ethiopische topatleten om een ticket voor de komende Olympische Spelen. „Er zijn heel veel Ethiopiërs die de limiet voor de Spelen kunnen halen of al gehaald hebben. Maar alleen de snelste drie van vanavond, hier in Hengelo, gaan naar Tokio.”