‘Dit is voor FC Twente misschien wel het moment om Gijs Smal voor een mooi bedrag te verkopen’

De Ballen VerstandHeracles Almelo werd vrijdagavond kampioen en dat werd het afgelopen weekend goed gevierd in Almelo. Heracles-watcher Ralph Blijlevens was erbij en zag dat het een groot feest was. FC Twente-watcher Leon ten Voorde zag dat FC Twente met speels gemak won van RKC Waalwijk. In een nieuwe aflevering van De Ballen Verstand blikken de voetbalwatchers samen met host Frank Bussink terug op een mooi voetbalweekend.

Het begon natuurlijk vrijdagochtend al in Almelo. Heracles maakte zich op voor kampioensduel tegen Jong Ajax. „Dan merk je toch dat er wel wat spanning is bij het personeel", vertelt Ralph. Of dat ook bij de spelers zo was? Leon zag het in ieder geval terug in het spel. „Tot de 1-0 viel, want toen was er toch een soort van opluchting in het stadion.”

Voor Heracles staan de komende weken vooral in het teken van gesprekken met spelers. Wat gaan de Almeloërs bijvoorbeeld doen met Samuel Armenteros, die een aflopend contract heeft. „Als Heracles met hem verder had gewild, dan was dat al lang geregeld", vertelt Ralph. Leon twijfelt of Armenteros wel geschikt is voor de Eredivisie. „Zijn fysieke voordeel in de KKD valt weg op een hoger niveau.”

In Enschede gaat de blik langzaam richting de play-offs. FC Twente eindigt als vijfde in de competitie. Komende zondag wacht echter nog wel een thuisduel met Ajax. Leon is vol vertrouwen in een goede afloop. „FC Twente wil die ongeslagen status in eigen huis vasthouden en spelen tegen Ajax in een volle Grolsch Veste is altijd een extra motivatie ", vertelt Leon.

Op transfergebied verwacht Leon dat Youri Regeer van Ajax op korte termijn bij FC Twente gepresenteerd wordt. „Dat gaat deze week wel gebeuren.” Frank is benieuwd waar de toekomst van Gijs Smal ligt. De verdediger - die een goed seizoen kent - heeft zijn contract bij FC Twente nog niet verlengd. „Twente wil graag met hem verder, maar als je hem goed kunt verkopen...”

