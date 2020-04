Dit is wat je moet weten over de virtuele Ronde van Vlaanderen

Hoe gaat zo’n virtuele Ronde van Vlaanderen in zijn werk?

Alle dertien renners zetten zondag thuis hun fiets (zonder achterwiel) in een moderne versie van wat men vroeger een rollerbank noemde. Die kan computergestuurd een echte wielerkoers nabootsen als men thuis maar een fysieke inspanning levert. Veel toprenners en recreanten zijn gewend om ‘op de rollers’ te trainen, bijvoorbeeld bij slecht weer, en nemen het dan ook tegen allerlei internationale tegenstand op. Alleen is dit natuurlijk wel een primeur: dertien toprenners die eigenlijk hun zinnen hadden gezet op de Ronde van Vlaanderen, gaan nu op de oorspronkelijke datum van de monumentale klassieker alsnog gas geven. Hoe hoger de wattages dat de renners thuis trappen, hoe harder hun digitale eigenbeelden vooruit gaan op de computer.

Ja, wordt het serieus?

Reken er maar op. Het deelnemersveld zit vol met klasse: Oliver Naesen, Greg van Avermaet, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Alberto Bettiol, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Wout van Aert, Mike Teunissen, Michael Matthews en Nicholas Roche. En bij gebrek aan een beter alternatief en perspectief in deze wedstrijdloze periode - tot diep in juni zijn wielerwedstrijden geannuleerd – zullen ze iets van hun arbeid de afgelopen winter willen laten zien. En zet dertien topsporters in een wedstrijdje bij elkaar, op de weg of virtueel, en het eindigt hoe dan ook in een wedstrijd ver plassen.

Volledig scherm Thomas de Gendt. © photo: Cor Vos

Maar wordt het ook leuk om naar te kijken?

Dat valt nog te bezien. Oordeelt u vooral zelf, morgen vanaf 15.30 uur op het Belgische Sporza. Veel koersfans zullen blij zijn dat er tenminste iets de leegte invult. Wat scheelt is dat de wedstrijd slechts een uurtje zal duren, want de dertien mannen rijden alleen de laatste 32 kilometer van het parkoers, met de Kruisberg/Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg en vervolgens de finish in Oudenaarde.

Om niet louter de saaie weinig esthetische ‘computerbeelden’ te tonen, wordt er geschakeld naar de zwetende renners thuis. Met Michel Wuyts en José de Cauwer is het commentaar in elk geval in vertrouwde en goede handen.

Maar of hier een nieuw, populair tv-format wordt geboren? Vermoedelijk verdwijnen de virtuele clashes weer snel nadat er weer echte koersen wordt verreden.

Waarom rijdt Mathieu van der Poel niet?

Dat heeft commerciële redenen. Het online wielerprogramma dat zondag wordt gebruikt is het Spaanse Bkool. De ploeg Alpecin - Fenix werkt samen met Zwift (marktleider op het gebied van online koersen) en organiseert digitale wedstrijden. Van der Poel werd ook niet uitgenodigd voor deze virtuele wedstrijd van de Ronde van Vlaanderen. Hij rijdt met zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix fietsen een virtueel trainingsprogramma van 27 kilometer.

Volledig scherm Mathieu van der Poel tijdens de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. © ANP