Dit jaar weer geen Libéma Open in Rosmalen

Vak P boycot duel tegen FC Utrecht: ‘Wij dragen niet bij aan testsamen­le­ving’

15 april ENSCHEDE - De supportersvereniging Vak P van FC Twente boycot de wedstrijd tegen FC Utrecht, waarbij op zondag 25 april 4000 toeschouwers aanwezig mogen zijn. „Wij gaan met ons allen of we gaan niet”, zo laat de fanatieke supporterskern in een statement weten.