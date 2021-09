Dit kan Ajax verwachten van Sporting Lissabon: ‘Ik ben heel benieuwd of Ajax daar kan winnen’

Botic van de Zandschulp maakt dankzij US Open reuzen­sprong op wereldrang­lijst

13 september Botic van de Zandschulp heeft dankzij zijn opzienbarende prestaties op de US Open een reuzensprong gemaakt op de wereldranglijst. De 25-jarige Nederlander vond zijn naam maandag terug op de 62e plaats. Hij begon twee weken geleden als nummer 117 van de wereld aan het grandslamtoernooi in New York.