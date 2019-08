Dit moet je weten over Ajax-opponenten Chelsea, Valencia en Lille

US Open Osaka naar derde ronde, Petkovic schakelt Kvitova uit

20:53 Naomi Osaka heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de US Open. De Japanse titelhoudster, die in de openingsronde nog een driesetter nodig had, voorkwam een stunt van de Poolse Magda Linette: 6-2, 6-4.