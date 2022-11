Dit waren de mooiste momenten in ongekend succesvol seizoen van Max Verstappen

Waterpo­loër Sven Brands (22), van topkeeper naar veldspeler

HENGELO - Jarenlang was Sven Brands (22) een zeer talentvolle waterpolokeeper, tot Jong Oranje aan toe zelfs. Het topsport bestaan was alleen niet aan hem besteed. Nu, een paar jaar later, maakt hij als veldspeler indruk.

