Dit was de carrière van aanstaand tennispensionado Murray

Het tennispensioen van Andy Murray komt in zicht. De Schot die twee olympische tennistitels op zijn palmares heeft staan, kampt al lange tijd met een slepende heupblessure. Het zou het afscheid betekenen van een tennisicoon, als eerste van De Grote Vier (Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray). De Brit beschikt over een glansrijke carrière, die wij in verschillende momenten uitlichten.

US Open 2008

Als 21-jarige haalt Murray verrassend de finale van de US Open. Op zijn route naar de eindstrijd komt hij onder andere Stan Wawrinka, Juan Martín Del Potro en Rafael Nadal tegen. Geen gemakkelijk te nemen hordes, maar Murray doorstaat elke test en bereikt de finale in Amerika. Daarin stuit hij op Roger Federer, die toch een tikkeltje sterker is dan Murray en de US Open wint. Hoewel de Schot er geen grandslamtitel aan over houdt, vestigt hij zijn naam tussen de toppers.

Het wonderjaar 2012

2012 is pas een paar weken oud als Murray zijn vorm al etaleert. In de Australian Open bereikt hij de laatste vier moeiteloos. Met de eindstrijd in zicht strandt de Schot echter in de halve finale. Hij wordt uitgeschakeld door Novak Djokovic, die het toernooi uiteindelijk wint.



Op zijn geliefde Wimbledon haalt Murray wel de finale, maar die gaat verloren. Federer is de Brit de baas.

Op datzelfde Wimbledon wordt de zure smaak van de verloren finale een maand later met champagne weggespoeld. Londen is gaststad voor de Olympische Spelen van 2012 en het gras van Wimbledon is uiteraard de tennislocatie. Murray haalt wéér de finale van een groot toernooi, maar deze keer houdt hij er goud eremateriaal aan over. In de finale wint hij in drie sets overtuigend van Federer en wint hij de olympische tennistitel.

Murray trekt zijn topvorm door naar de US Open. Hij bereikt de finale, waarin hij het opneemt tegen Djokovic. Na vier verloren grandslamfinales is het eindelijk raak. De Schot wint de US Open. Het is de eerste grandslamtitel voor de 25-jarige Murray, die zich dan langzaam mag scharen tussen de grootste tennissers aller tijden.

2013: eerste keer Wimbledon

Na de verloren finale van 2012 heeft Murray het daaropvolgende jaar één wens: winnen op het gras van Wimbledon. Zijn droom komt uit: hij wint in drie sets van Djokovic.

De periode van vaak nét niet

Met Wimbledon en de US Open op zijn erelijst hoopt Murray in 2015 eindelijk de Australian Open te winnen. Hij verloor de finale al twee keer, maar daar komt een derde keer bij. Djokovic gaat er in de Down Under met de overwinning vandoor.

Op Roland Garros en Wimbledon komt Murray niet verder dan de halve finale, waarin hij respectievelijk wordt uitgeschakeld door Djokovic en Federer.

Waar er in het enkelspel geen goud wordt behaald, is dat in het teamverband anders. Namens Groot-Brittannië wint hij samen met Kyle Edmund en zijn broer Jamie de Davis Cup. Het Britse team wint het toernooi voor heerst na 79 jaar.

Het jaar 2016 dreigt wéér een jaar te worden van vaak net niet. De finale van de Australian Open gaat traditiegetrouw verloren en ook op Roland Garros moet Murray het stellen met zilver.

Nummer 1 van de wereld

2016 is enigszins vergelijkbaar met 2012. Murray verloor in 2012 de finale van Wimbledon om één maand later op Olympische Spelen én de US Open te vlammen. Vier jaar later is Murray ook op zijn best na een verloren finale.

Een maand na zijn verloren finale op het gravel van Roland Garros verkeert hij in topvorm op Wimbledon. In Engeland wint Murray zijn derde grandslamtitel. Met dat goede gevoel reist hij een paar weken later af naar de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro verdedigt de Brit zijn titel met succes. Hij verslaat de Argentijn Del Potro in de finale: gouden medaille nummer twee voor Murray.

De kers op de taart ontvangt Murray in november 2016. Hij wordt de nieuwe nummer één op de wereldranglijst. Die positie bekleedt de drievoudig grandslamwinnaar tot augustus 2017. Een periode van maar liefst 41 weken. Daarna ging het vanwege een opeenstapeling van blessures bergafwaarts met zijn carrière.