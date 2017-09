Dit wist je nog niet over de eerste Champions League-avond

• Ricky van Wolfswinkel scoort in de Zwitserse competitie aan de lopende band, maar vanavond werd hij zelf aan banden gelegd. De spits beroerde tegen Manchester United (3-0) voor rust maar tien keer de bal, nog vaker in zijn eigen zestienmeter (1) dan in die van United.



• Aan de andere kant deed Marcus Rashford het beter. De 19-jarige spits debuteerde in de Champions League met een goal. Dat deed hij eerder ook al bij zijn debuut in de Premier League, Europa League, League Cup en het Engelse nationale elftal.



• United leidde bij rust met 1-0 en dat was voor de fans in rood een geruststellend gegeven. Nog nooit verloor hun club een wedstrijd in de Champions League bij een voorsprong halverwege (46 zeges, 6 gelijke spelen).