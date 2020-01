Dit zijn alle geselecteerden voor het WK veldrijden

De Nederlandse vrouwenformatie bestaat uit Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Yara Kastelijn en Geerte Hoeke.



,,Mathieu bevestigt in de wereldbeker van Hoogerheide zijn status en het is geen verrassing dat hij zijn wereldtitel graag verlengt”, licht De Knegt toe. ,,Bij de vrouwen hebben we vier kandidaten voor de wereldtitel en dat zal een spannende strijd worden.” Met name Alvarado, Worst en Brand spraken zondag openlijk hun ambities uit. Voor de bondscoach is er de lastige taak eenheid te bewerkstelligen. ,,In het verleden zijn er ook afspraken gemaakt. Bij het EK in 2018 leverde dat een volledig Nederlands podium op. Bij het WK in 2019 zag je Marianne Vos nog op kop sleuren voor Lucinda Brand. Dus het gebeurt zeker. Maar ik weet ook dat ik niet zo maar kan vragen of iemand haar kansen opoffert voor een ander.”



Van der Poel boekte zondag in Hoogerheide zijn 23ste zege in zijn 24ste optreden als veldrijder in dit seizoen. In Dübendorf, Zwitserland, gaat MvdP op jacht naar zijn derde wereldtitel, na 2015 en 2019.