Dit zijn alle uitslagen van dag één van de wereldbeker in Calgary

500 meter (vrouwen)

Michelle de Jong was de snelste Nederlandse bij de eerste 500 meter in Calgary. Ze schaatste tegen Dione Voskamp en kwam tot een tijd van 37,73. Daarmee werd De Jong elfde. Voskamp noteerde een tijd van 37,80 en eindigde als dertiende. Letitia de Jong kwam al in de eerste rit in actie en werd negentiende met een tijd van 38,10.

De zege op de eerste 500 meter voor vrouwen in Calgary ging naar Olga Fatkoelina. De Russische bleef Erin Jackson uit de Verenigde Staten voor in een rechtstreeks duel. Sterker: Fatkoelina won in een persoonlijk record (36,72) en Jackson, winnaar van vier eerdere wereldbekerwedstrijden, moest genoegen nemen met plek vijf (37,16). Achter Fatkoelina eindigde de Japanse Noa Kodaira als tweede en de Russische Angelina Golikova als derde.

Michelle de Jong en Voskamp blijven met de wereldbekerwedstrijd van zaterdag nog te gaan, de tweede 500 meter van het weekend, in de top twintig in het klassement staan. De Jong staat vijftiende en Voskamp zeventiende. Jutta Leerdam (veertiende) en Femke Kok (negende) stonden niet aan de start in Calgary.

500 meter (mannen)

De Canadees Laurent Dubreuil heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary met 33,77 seconden een razendsnelle 500 meter afgeleverd. De regerend wereldkampioen versloeg daarmee de eveneens zeer snelle Chinees Tingyu Gao, die tot 33,87 kwam. De Japanner Yuma Murakami werd met 33,89 derde.

Ronald Mulder maakte vanwege de afmeldingen van Kai Verbij, Dai Dai N’tab, Hein Otterspeer en Merijn Scheperkamp zijn rentree in de wereldbeker. De winnaar van olympisch brons op de Spelen van Sotsji van 2014, liep bij de NK afstanden eind oktober een liesblessure op. Hij eindigde met 35,01 als negentiende. Lennart Velema werd met 35,11 twintigste en laatste.

Dubreuil bleef in zijn rit de Japanner Wataru Morishige voor en verpulverde het Canadese record van Jeremy Wotherspoon van 34,03, dat lang het wereldrecord was. Op de 500 meter in Calgary reden vier schaatsers onder de 34 seconden. Naast Dubreuil, Gao en Murakami was dat de Rus Viktor Moesjtakov, die 33,96 klokte.

3000 meter (vrouwen)

Joy Beune is bij de wereldbeker in Calgary als zevende geëindigd op de 3000 meter. Daarmee stelde ze het derde Nederlandse startbewijs op de 3000 meter voor de Olympische Spelen zeker. Ze moest daarvoor in de top veertien eindigen. Irene Schouten en Antoinette de Jong, beiden afwezig in Canada, hadden al gezorgd voor het eerste en tweede startbewijs voor Nederland.

Beune kwam in de laatste rit tegen de Canadese Ivanie Blondin tot 4.00,41. De zege op de 3000 meter ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die haar persoonlijke record verbeterde naar 3.54,43. De Italiaanse bleef daarmee de Canadese Isabelle Weidemann (3.55,33) en de Tsjechische Martina Sablikova (3.55,50) voor.

Carlijn Achtereekte kwam tot een tijd van 4.01,82. Daarmee werd de regerend olympisch kampioene op de 3000 meter, die niet fit aan de start stond, dertiende. Reina Anema, die mocht starten vanwege de afmeldingen van Schouten en De Jong, kwam tot 4.05,23 en finishte als zestiende en laatste.

In het eindklassement van de wereldbeker eindigt Schouten, ondanks dat ze niet in actie kwam in Calgary, op de derde plaats.

5000 meter (mannen)

Marwin Talsma heeft bij de wereldbeker in Calgary de derde startplaats voor Nederland op de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen veiliggesteld. Talsma eindigde met 6.17,38 als vijftiende, maar verzekerde zich in het klassement van een plaats in de top veertien met plek elf. Daarmee is het maximale aantal van drie startplekken op deze afstand voor Nederland op de Spelen binnen.

De zege ging opnieuw naar Nils van der Poel. De Zweedse wereldkampioen, die vorige week in Salt Lake City het wereldrecord op 6.01,56 zette, kon in Calgary niet aan die toptijd komen. Hij eindigde in 6.04,29, boven het baanrecord van 6.03,32 van Sven Kramer, maar was daarmee nog altijd ruim sneller dan de Italiaan Davide Ghiotto (6.09,34) en Ted-Jan Bloemen uit Canada (6.09,52).

Patrick Roest en Jorrit Bergsma stonden niet aan de start in Calgary. Met hun eerdere prestaties hadden zij zich al verzekerd van de benodigde plek in de top veertien van het wereldbekerklassement over de lange afstanden 5000 meter en tien kilometer. Ondanks de afwezigheid eindigde Bergsma als zevende en Roest als negende in het klassement.

Tussenstanden wereldbeker

Kalender

