Dit zijn de 5 meest bijzondere prestaties tijdens de FBK Games

HENGELO - FBK Games is niet alleen een groot evenement in deze regio, het atletiekgala in het Hengelose stadion is de enige internationale wedstrijd in ons land. Maandag zou de 39ste editie worden gehouden, maar dit jaar geen nieuwe (wereld)records in Twente. Daarom hier een topvijf van meest bijzondere prestaties.

Volledig scherm Churandy Martina (midden) snelt 9,97 seconden, een tijd nog nooit gelopen in Hengelo. © Lars Smook

1

Hij is dé publiekslieveling bij uitstek. Of Churandy Martina nou wint of niet, de liefhebbers kunnen niet genoeg van hem krijgen. De Nederlandse Antiliaan komt graag naar Hengelo, riep al meerdere malen dat het voor hem is als ‘lopen in mijn achtertuin’. De goedlachse sprinter is altijd blij, maar was dat helemaal tijdens de FBK-editie van 2009. Toen won Martina de 100 meter in 9,97 seconden. Daarmee is hij nog altijd de enige atleet die in Nederland onder de 10 seconden heeft gelopen. De race was een spetterende uitsmijter van het Hengelose atletiekgala. Dit jaar zou Martina voor de vijftiende maal hebben meegedaan aan de FBK Games.

Volledig scherm Irving Saladino zweeft door de lucht tijdens het verspringen in Hengelo. Het baanrecord staat nog steeds op zijn naam: 8,73 meter. © Carlo ter Ellen

2

„Als de bak langer was, dan zou ik nog verder hebben gesprongen.” Die opmerkelijke uitspraak uit de mond van Irving Saladino bleek geen grootspraak te zijn. Een jaar later, in een aangepaste verspringbak, sprong de Panamees in 2008 maar liefst 8,73 meter ver. Het was niet alleen een verbetering van zijn persoonlijk record, maar met een achtste plaats staat Saladino daarmee nog steeds in de top10 verste sprongen ooit. De prestatie tijdens de FBK Games was een voorbode. Later dat jaar veroverde Saladino het olympisch goud tijdens de Spelen in Peking. De winnende afstand: ‘slechts’ 8,34 meter.

Volledig scherm De Amerikaan Sam Kendricks wint het polstokhoogspringen met een nieuw stadionrecord. Hij springt hoger dan de legendarische Sergei Boebka ooit deed in Hengelo. © SCS/Sander Chamid

3

Liefst 27 jaar stond het stadionrecord in Hengelo bij het polstokhoogspringen op naam van Sergei Boebka uit Oekraïne. De hoogspringlegende zette in 1992 het FBK-record op 5.90 meter. De Amerikaan Sam Kendricks maakte daar vorig jaar een einde aan, hij wist één centimeter hoger te springen. De 26-jarige wereldkampioen maakte de hoge verwachtingen waar en trakteerde het publiek op een geweldige show.

Volledig scherm Mister Hengelo: Haile Gebrselassie. © frans nikkels

4

Een van de meest bijzondere deelnemer aan de FBK Games is natuurlijk Haile Gebrselassie. De Ethiopiër, door velen beschouwd als een van de grootste langeafstandslopers aller tijden, liep op 4 juni 1994 in Hengelo naar de snelste tijd ooit op de 5000 meter. De goedlachse atleet finishte in een tijd van 12.59,95 minuten. Het was zijn eerste van in totaal liefst vier wereldrecords tijdens de FBK Games. In 1996 en 2004 verbeterde hij het wereldrecord op de 10.000 meter en in 1997 was zijn 8.01,08 minuten de snelste tijd op de dubbele mijl. Het leverde hem de titel Mister Hengelo op en het ereburgerschap van de stad.

Volledig scherm Kenenisa Bekele pakt de Ethiopische vlag na de verbetering van het wereldrecord op de 5000 meter. Die tijd geldt nog steeds als snelste ooit. © AP

5