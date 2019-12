Dit zijn de mogelijke tegenstanders van AZ en Ajax in de zestiende finales

Gladbach uit Europa League na verrassend verlies in eigen huis

12 december In groep J van de Europa League is Borussia Mönchengladbach verrassend uitgeschakeld. De Duitse ploeg, momenteel koploper in eigen land, ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Medipol Basaksehir. Daardoor zakte Borussia van de eerste naar de derde plek in de eindstand van de poule.