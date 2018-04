Dit zijn de mooiste foto's van Terpstra's zege in 'de Hoogmis'

Heracles Almelo onderuit tegen Heerenveen, play-offs ver weg

17:33 ALMELO - Heracles Almelo heeft zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen met 2-1 verloren en ziet daardoor de kansen op de play-offs behoorlijk slinken. Heracles scoorde pas in blessuretijd de 1-2, nadat het in de eerste helft al vroeg op een 2-0 achterstand was gekomen.