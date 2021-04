Dit zijn de negen rivalen voor Van Gerwen in strijd om flinke geldprijs in Premier League

Michael van Gerwen ging in zijn carrière al vijf keer aan de haal met de hoofdprijs in de Premier League Darts. Aan zijn deelname tijdens de corona-editie van vorig jaar bewaart hij echter minder goede herinneringen. Als titelverdediger wist hij zich niet te plaatsen voor de finaleronde. Maar in 2021 liggen er weer nieuwe kansen voor de 31-jarige Vlijmenaar. Wie zijn tijdens de prestigieuze competitie zijn (negen) rivalen?

Gerwyn Price

Programma

Michael van Gerwen start de Premier League op paasmaandag met een wedstrijd tegen Dimitri van den Bergh. Maar hoe ziet zijn programma er verder uit? De voormalig rugbyer uit Wales is dankzij zijn wereldtitel de nieuwe nummer één van de zogenoemde Order of Merit. Hij stootte Van Gerwen op die wereldranglijst begin januari van zijn troon. Mighty Mike had tot dat moment liefst zeven aaneengesloten jaren de hoogste positie in handen. ,,Ik hoop dat ik deze positie net zo goed als Michael kan invullen. Ik wil vooral genieten. Ik heb gepresteerd wat ik wilde bereiken, maar wil nu meer trofeeën winnen”, aldus Price.

De Premier League wist Price nog nooit te winnen. Sterker nog, bij zijn drie eerdere deelnames kwam hij nooit in de finaleronde terecht. De 36-jarige Iceman is vastberaden om daar verandering in te brengen. Hij opent de Premier League met een clash tegen Gary Anderson, een herhaling van de WK-finale van dit jaar.

Statistieken 2021

23 partijen - gemiddelde 98,55 - met eerste 9 pijlen 107,68 - check-out - 52,72

Volledig scherm Gerwyn Price met de Sid Waddell Trophy na de gewonnen WK-finale. © AP

Glen Durrant

De titelverdediger. De drievoudig BDO-wereldkampioen greep vorig jaar enigszins verrassend de macht in de Premier League. Hij beëindigde de reguliere competitie als nummer één en zegevierde in de beslissende play-offs achtereenvolgens over Anderson en Nathan Aspinall. Dat leverde hem uiteindelijk de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden op.

Van de tien deelnemers lijkt Durrant in 2021 qua gemiddelde scores in de minste vorm te steken. Over zeventien partij gooide hij een score van slechts 90,16. Ondanks de eindzege van vorig jaar is hij voor deze nieuwe editie als nummer 12 van de wereld zeker niet de uitgesproken favoriet. Desondanks blijft Duzza altijd gevaarlijk.

Statistieken 2021

17 partijen - gemiddelde 96,33 - met eerste 9 pijlen 96,33 - check-out - 58,81

Volledig scherm Glen Durrant is bij de Premier League de titelverdediger. © PDC

Peter Wright

De excentrieke Schot heeft inmiddels wel een wereldtitel in zijn bezit, maar de trofee van de Premier League staat nog niet in zijn prijzenkast. Hij was in 2017 wel een keer heel dichtbij, maar liet in de eindstrijd tegen Van Gerwen de eindzege uit zijn handen glippen. Daarna reikte hij nooit meer tot de finale.

De inmiddels 51-jarige Wright daagt Van Gerwen maar al te graag uit. Zo stelde hij recent weer dat zijn Nederlandse concurrent dit jaar geen groot televisietoernooi gaat winnen. Naar eigen zeggen kent hij in een jaar twee slechte weken en die heeft Snakebite in 2021 al gehad. ,,Dus let maar op", liet hij weten. Bij de laatste Super Series won hij al een vloertoernooi.

Statistieken 2021

27 partijen - gemiddelde 97,94 - met eerste 9 pijlen 106,26 - check-out - 55,25

Volledig scherm De Premier League ontbreekt nog in de prijzenkast van de excentrieke Peter Wright. © Lawrence Lustig/PDC

Rob Cross

De voormalig elektricien maakte natuurlijk furore bij het WK van 2018, toen hij in de halve finales in een zinderende partij Van Gerwen versloeg. Vervolgens presteerde hij het om in de eindstrijd ook nog eens legende Phil Taylor te verslaan. Zo werd hij destijds als debutant de nieuwe wereldkampioen.

Bij Cross weet je het tegenwoordig eigenlijk nooit. De wisselvalligheid in zijn spel is groot en dat maakt hem onvoorspelbaar. Na zijn wereldtitel won hij nog twee majors, de World Matchplay en het EK darts (allebei in 2019). Bij het laatste WK ging hij bij zijn eerste optreden direct onderuit tegen Dirk van Duijvenbode. Voltage lijkt zoekende, maar de 30-jarige Brit mag zeker niet worden uitgevlakt. Bij de Premier League kwam hij eenmaal tot aan de finale. In 2019 hield Van Gerwen hem van de hoofdprijs af.

Statistieken 2021

19 partijen - gemiddelde 94,61 - met eerste 9 pijlen 102,39 - check-out - 47,87

Volledig scherm Rob Cross is tegenwoordig erg wisselvallig en dat maakt hem onvoorspelbaar. © Lawrence Lustig/PDC

Dimitri van den Bergh

Als de 26-jarige Dreammaker het op z’n heupen heeft, dan is hij moeilijk te stoppen. De beste darter van België staat voor de eerste keer als volwaardige deelnemer op de lijst van de Premier League. Eerder mocht hij wel al eens opdraven als challenger, om zo tijdens een van de avonden één potje te spelen. Eerder dit jaar werd hij nog aan zijn knie geopereerd, omdat zijn voorste kruisbanden in zijn rechterknie al eerder waren afgescheurd.

Van den Bergh treft maandag in de eerste speelronde direct Van Gerwen. ,,Ik zie deze ervaring dan ook als een grote leerschool. De eerste wedstrijd kan trouwens zeker al tellen, vooral omdat ik tegen Michael begin. Hij is een ervaren speler in dit toernooi, dus bij winst zou ik gelijk vertrouwen tanken", blikte hij bij Het Laatste Nieuws vooruit. Om zijn carrière naar een hoger niveau te tillen, gaat de nummer 9 van de wereld ook voor onbepaalde tijd in de Engelse plaats Leicester wonen.

Statistieken 2021

11 partijen - gemiddelde 96,92 - met eerste 9 pijlen 105,57 - check-out - 52,46

Volledig scherm Dimitri van den Bergh. © AP

Nathan Aspinall

De talentvolle Brit behaalde in 2015 zijn eerste tourkaart voor het PDC-circuit. Maar vanwege tegenvallende prestaties moest hij in 2018 opnieuw terug naar de Qualifying School om een nieuwe kaart te bemachtigen. Dat lukte en daarna schoot hij op de wereldranglijst - mede dankzij een halve finaleplek op het WK van 2019 - als een komeet omhoog. Inmiddels staat hij op plek 10.

Zijn eerste majortitel pakte Aspinall in 2019 bij de UK Open, al is dat tot op heden ook de enige grote televisiezege van de 29-jarige belofte. Vorig jaar was The Asp nog wel dicht bij de eindzege in de Premier League, maar verloor hij in de finale van Durrant.

Statistieken 2021

21 partijen - gemiddelde 92,93 - met eerste 9 pijlen 100,97 - check-out - 48,38

Volledig scherm Nathan Aspinall. © Lawrence Lustig/PDC

José de Sousa

De 47-jarige Portugese darter beleefde vorig jaar zijn absolute doorbraak. Met de triomf bij de Grand Slam of Darts hengelde hij zijn eerste majortitel binnen. Bij het laatste WK sneuvelde The Special One daarentegen wel al in de derde ronde.

De Sousa doet qua scorend vermogen eigenlijk voor niemand onder. Zo gooide hij in al zijn partijen over 2021 een gemiddelde van 109,67 met zijn eerste negen pijlen. Vorig jaar klopte De Sousa ook Van Gerwen een keer in de finale. Dat deed hij bij de European Darts Grand Prix. Van Gerwen versloeg hem op z'n beurt weer in de finale van een van de vloertoernooien in de Summer Series.

Statistieken 2021

22 partijen - gemiddelde 98,30 - met eerste 9 pijlen 109,67 - check-out - 52,12

Volledig scherm José de Sousa beleefde in 2020 zijn doorbraak. © PDC

Jonny Clayton

De tweede deelnemer uit Wales. Samen met Price kroonde hij zich vorig jaar bij de World Cup of Darts al tot wereldkampioen bij de landenteams. Clayton is bezig aan een flinke opmars. Zo won hij dit jaar ook zijn eerste majortoernooi. Via overwinningen op Michael van Gerwen en Peter Wright bereikte hij de finale van de Masters, waarin hij Mervyn King vervolgens versloeg.

Clayton is de absolute man in vorm. Naast de eindzege bij de Masters won hij in de Players Championships ook al twee vloertoernooien en haalde daarnaast nog twee keer de finale. VoorThe Ferret kan het een voordeel zijn dat de reguliere competitie net als in 2020 achter gesloten deuren wordt afgewerkt. Zo kan de 46-jarige debutant zich vooral focussen op het sportieve gedeelte, zonder daarbij te worden afgeleid door duizenden uitbundige fans die normaal gesproken op de speelavonden in de zaal zitten.

Statistieken 2021

39 partijen - gemiddelde 98,78 - met eerste 9 pijlen 109,10 - check-out - 52,34

Volledig scherm Jonny Clayton won dit jaar al de Masters. © PDC

Gary Anderson

De ervaren rot in het vak. De laatste jaren spelen rugklachten de tweevoudig wereldkampioen echter met regelmaat parten. Daarmee lijken ook zijn grootste triomfen achter hem te liggen. Neemt niet weg dat de 50-jarige Schot nog altijd de nummer 6 van de wereld is en bij het laatste WK ‘gewoon’ in de finale stond.

Anderson won in zijn lange loopbaan twee keer de Premier League, in 2011 en 2015. Bij die laatste eindzege was The Flying Scotsman in de eindstrijd Van Gerwen de baas. Een fitte Anderson zal ook anno 2021 niet zomaar te stoppen zijn.

Statistieken 2021

16 partijen - gemiddelde 94,74 - met eerste 9 pijlen 106,28 - check-out - 47,44

Volledig scherm Gary Anderson. © EPA

Aanknopingspunten

Volledig scherm © Lawrence Lustig/PDC Er zijn dus negen concurrenten waarmee Van Gerwen de komende periode - te beginnen met blokken van vijf en vier speelronden (5-9 en 19-22 april) - moet zien af te rekenen. Zelf speelde hij dit jaar 14 partijen, waarin hij zeker niet slecht stond te spelen. Dat is ook wel af te leiden uit zijn cijfers. Zo gooide hij over al die wedstrijden een gemiddelde van 98,31. Dat is na Clayton en Price de hoogste score. Met zijn eerste negen pijlen gooide Van Gerwen daarnaast een gemiddelde van 108,50.



De grote verbetering zit met name bij het finishen. Al is zijn check-outpercentage van 46,67 ook niet dusdanig slecht, maar op dat vlak valt zeker nog winst te behalen. De verschillen in de top zijn momenteel uitermate klein, waardoor de details nu sneller het verschil kunnen maken. De recente halve finaleplek in de UK Open moet voor Van Gerwen voldoende aanknopingspunten bieden op zijn route terug naar de macht. Ook én vooral voor Mighty Mike telt alleen winnen. Voor de winnaar ligt eind mei daarnaast een dikke cheque van 250.000 Britse ponden (bijna 300.000 euro) klaar.

Eerste speelronde - maandag 5 april



Nathan Aspinall - Glen Durrant

Rob Cross - Jose de Sousa

Peter Wright - Jonny Clayton

Gerwyn Price - Gary Anderson

Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh

Achter gesloten deuren



De eerste negen speelronden worden in april allemaal in de Marshall Arena in Milton Keynes afgewerkt. Er is vanwege Covid-19 geen publiek welkom. Na de negende speelronde op donderdag 22 april vallen de nummers 9 en 10 van de ranglijst af.

Het vervolg van de Premier League dient zich aan in mei, wanneer acht spelers weer zeven speelronden afwerken. De beste vier plaatsen zich uiteindelijk voor de finaleronde op vrijdag 28 mei. Ook het tweede deel van de competitie en de beslissende play-offs worden in Milton Keynes afgewerkt. De PDC blijft met de Britse autoriteiten in gesprek om te kijken of er ergens een mogelijkheid ontstaat om mogelijk wel fans toe te laten.