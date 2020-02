Dit zijn de wagens voor het nieuwe Formule 1-seizoen

PollOp woensdag beginnen de eerste testdagen van dit Formule 1-seizoen en komen we iets meer te weten over de kracht en zwaktes van de teams. Wie stapt er chagrijnig uit? Welke wagen valt constant stil? Over de prestaties zijn nog veel onduidelijkheden, maar hoe de auto's eruit zien is al wel duidelijk. Welke bolide vind jij de mooiste? Stem op je favoriete auto.

Mercedes

Volledig scherm De W11 van Mercedes © MercedesF1

Bij Mercedes kijken ze al een paar jaar vol goede moed vooruit naar het komende seizoen. Zes jaar op rij is de constructeurstitel gewonnen en vijf keer was Lewis Hamilton daarvoor verantwoordelijk. De Brit heeft dit seizoen opnieuw Valtteri Bottas naast zich. Is de W11 ook dit jaar nog ongenaakbaar?

Ferrari

Volledig scherm De SF1000 van Ferrari © EPA

Ferrari hoopt met de SF1000 eindelijk een serieuze aanval op het kampioenschap te doen. De motor was vorig jaar het krachtigst van allemaal, maar de wagen, en soms ook de coureurs en adviseurs, lieten het afweten. Met Charles Leclerc en Sebastian Vettel zit er een mix van talent en ervaring. Lukt het dit jaar?

Red Bull

Volledig scherm De RB16 van Red Bull © Getty Images

De RB16 moet dé wagen voor Red Bull Racing worden. Het grote doel? Max Verstappen de jongste wereldkampioen aller tijden maken. Om dat halen moét het dit jaar lukken. De afgelopen jaren kwam Red Bull pas na een paar races op gang waardoor een serieuze aanval uitbleef. Het team moet er nu vanaf het begin staan, zo gaf Verstappen eerder al aan. De teamgenoot van de Nederlander is Alexander Albon, die met zijn uitstekende debuutjaar een plekje heeft veroverd.

McLaren

Volledig scherm De nieuwe McLaren-bolide. © Screenshot Instagram @mclaren

McLaren is een van de grootste teams uit de historie van de Formule 1, maar kende enkele slechte jaren met de Honda-motor. Met een Renault liep het wél goed en was het team met overmacht de sterkste renstal uit het middenveld. Het is nog niet voldoende voor McLaren, de aanval op de top-3 is het doel. Met Carlos Sainz en Lando Norris is de MCL35 in ieder geval in goede handen.

Renault

Volledig scherm De RS20 van Renault © Renault

Renault is in Nederland vaak het lachertje nadat de Fransen maar geen goede motor konden leveren aan het Red Bull van Max Verstappen. Vorig jaar werd het team ook nog eens voorbijgestreefd door McLaren dat met een Renault-motor wél presteerde. De voortekenen voor dit seizoen zijn niet heel best: tijdens de autopresentatie was de auto nog niet af en een aanval op de top lijkt er dit jaar nog niet in te zetten. Met Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, die zijn rentree maakt, zit er in ieder geval talent in de R.S.20.

Alpha Tauri

Volledig scherm Alpha Tauri, AT-01 © AFP

Voorheen Toro Rosso en niet meer het opleidingsteam van Red Bull Racing aldus Helmut Marko, maar een volwaardig zusterteam. Onder een nieuwe naam en met een nieuwe kleurstelling moet het team een dominante kracht in het middenveld worden. Daniil Kvyat en Pierre Gasly hebben de eer om de eerste AT-01 te besturen.

Racing Point

Volledig scherm Racing Point, RP20 © Racing Point

Het is het laatste jaartje dat we van Racing Point kunnen genieten, want Lawrence Stroll, inderdaad de vader van Lance, heeft Aston Martin overgenomen. Daardoor gaat het team vanaf 2021 een naamsverandering krijgen en zal waarschijnlijk ook het welbekende roze kleurtje verdwijnen. Tot die tijd zitten Sergio Perez en Lance Stroll in misschien wel de meest opvallende auto van de grid, de RP20.

Alfa Romeo

Volledig scherm De Alfa Romeo, C39 © Alfa Romeo

De C39 is onthuld, maar de kleuren zijn eigenlijk nog onbekend. Het bijzondere slangenmotief waarmee tijdens deze week wordt gereden, is alleen voor de testdagen bedoeld. Het afgelopen jaar reden Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi in een wit-rode auto en het lijkt er vooralsnog op dat het ook dit jaar zo zal zijn.

Haas

Volledig scherm De Haas, VF20 © Haas

Vorig jaar reed Haas nog met een opvallend zwart-gouden auto. Een geslaagde combinatie volgens velen, maar tijdens het seizoen liep de ruzie met hoofdsponsor Rich Energy steeds verder op. Het huwelijk klapte zelfs door toedoen van de extravagante frisdrankeigenaar William Storey, waardoor Haas nu terugkeert naar de oude kleuren: zwart-wit. In de VF-20 zitten misschien wel net zulke vertrouwde namen: Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Voor het vierde jaar op rij.

Williams

Volledig scherm De wagen van Williams, FW43 © Williams

Rampjaar na rampjaar kende Williams. Vorig jaar werd er zelfs maar één schamel puntje verzameld. Dit jaar zal de grote ommekeer nog niet komen, maar de roemruchte renstal hoopt met de FW43 in ieder geval dichterbij de rest te zitten. Het team verkeert al lange tijd in geldnood en dat is ook de reden dat Nicholas Latifi komend seizoen in de wagen zit. Zijn vader is namelijk een Canadese miljardair, een beproefd recept in de Formule 1. De andere coureur heeft wel bakken met talent: George Russell, twee jaar geleden nog wereldkampioen in de Formule 2, voor talenten als Lando Norris, Alexander Albon en Nyck de Vries. Latifi werd dat jaar overigens negende.