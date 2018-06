Djokovic begint toch aan voorbereiding op Wimbledon

Na de uitschakeling in de kwartfinales op Roland Garros liet de 31-jarige Djokovic nog doorschemeren dat hij twijfelde om op gras te gaan spelen. ,,Ik weet het niet", zei Djokovic toen die lange tijd aan de kant stond vanwege een elleboogblessure. Met de deelname aan het ATP-toernooi op Queen's, dat volgende week begint, lijkt het erop dat de Serviër toch op Wimbledon wil gaan spelen.

Djokovic won het grandslamtoernooi in Londen drie keer, in 2011, 2014 en 2015.

Rafael Nadal staat ook op de deelnemerslijst van Queen's maar liet weten dat hij misschien toch afziet van deelname. Nadal, die zondag voor de elfde maal de titel op Roland Garros pakte, hoopt dat zijn lichaam snel herstelt van een intensief gravelseizoen zodat hij er ook op het gras van Wimbledon bij kan zijn. De Spanjaard maakt deze week nog bekend of hij op Queen's gaat spelen.