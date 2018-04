Djokovic boekt eindelijk weer eens een zege

VIDEO VIDEO | Rob­ben-goal bij RKZVC, keeper schopt over de bal tegen BWO

17:21 ENSCHEDE - 'Arjen Robben' scoort voor RKZVC, een doelman schopt over de bal tegen BWO en een mooie vrije trap bij VIOS Beltrum. Er viel afgelopen weekeinde genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.