Djokovic breekt na Becker ook met Agassi

Niki Terpstra 'Podium? Daar hoort maar één iemand op'

16:40 Morgen is Niki Terpstra (33) een van de grote favorieten in de Ronde van Vlaanderen. En toeval is dat allerminst. Een gesprek over zelfdiscipline, arbeidsethos, vreselijke valpartijen en wedstrijden van meer dan 200 kilometer.