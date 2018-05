Djokovic delft het onderspit in meeslepende partij tegen Nadal

Vooral in de eerste set gaf de Serviër Nadal goed partij. De Spanjaard kwam op 5-2 voorsprong, maar Djokovic vocht zich terug tot bij een stand van 6-6. In de tiebreak toonde Nadal zijn klasse. In de tweede set maakte Djokovic meer fouten en kreeg Nadal de wedstrijd onder controle.



Djokovic is op de weg terug na een elleboogblessure, die hem vorig seizoen lang aan de kant hield. De dertigjarige Serviër worstelde de afgelopen maanden met zijn vorm en fysieke gesteldheid, maar in Rome laat hij weer wat van zijn oude klasse zien. Precies op tijd voor de start van Roland Garros van volgende week.



Nadal neemt het morgen in de finale in Rome op tegen Marin Cilic of Alexander Zverev. De Spanjaard schreef het toernooi in Rome al zeven keer op zijn naam. Zijn laatste eindzege dateert echter al van vijf jaar geleden. Voor Nadal staat er meer dan de titel op het spel in Rome. Hij neemt bij winst de koppositie op de wereldranglijst over van Roger Federer.