Djokovic één stap af van compleet lijstje masterstitels

VIDEO Trefzekere Van Hintum opgelucht na zwaar jaar: 'Dit voelt heerlijk'

23:19 ALMELO - Bram van Hintum beleefde vorig seizoen een teleurstellend jaar bij Heracles. Zaterdag stond hij weer eens aan de aftrap in Almelo en had hij meteen een belangrijk aandeel in de 4-2 zege op ADO: 'Dit voelt heerlijk'.