Djokovic eenvoudig naar kwartfinales in Cincinnati

FC Berghuizen krijgt 7500 euro voor vrouwen­voet­bal in Oldenzaal

25 augustus OLDENZAAL - FC Berghuizen heeft een mooie opsteker gekregen om het meiden- en vrouwenvoetbal in de vereniging uit te bouwen. De KNVB en sponsor ING hebben de Oldenzaalse club uitgekozen voor een contract van 2500 euro per jaar in de komende 3 seizoenen.